'Kinderboerderij de Schouw in Zutphen is veel meer dan een dierenweitje'

De kinderboerderij bestaat al 35 jaar, heeft een paar honderd dieren en is ongeveer 2,5 hectare groot. De Schouw is er niet alleen voor inwoners, maar dagelijks werken er ook twintig mensen met een beperking. 'Zij doen hier van alles, bijvoorbeeld voeren en schoonmaken. We kunnen absoluut niet zonder die hulp', zegt beheerder Elsbeth Lankwarden.

Lankwarden is de enige betaalde kracht bij de kinderboerderij en regelt bijna alles. Ze heeft alle benodigde diploma's en dat is vanaf januari dit jaar ook een vereiste.

Kijk hier naar de reportage: (de tekst loopt door onder de video)

Reserves raken op

Zes jaar geleden werd de subsidie fors verlaagd, de laatste jaren krijgt de stichting 2000 euro per jaar. Daarnaast komt er nog wat geld van sponsoren binnen. 'Maar dit is niet structureel en onze reserves raken op.' Elsbeth Lankwarden werd de afgelopen jaren betaald uit de reserves, maar de bodem is in zicht.

Sluiting zou een drama zijn voor de mensen die er hun dagbesteding doen, maar ook voor de vele schoolklassen die de kinderboerderij bezoeken of de mensen met dementie die regelmatig een middagje met de dieren komen knuffelen. 'Bovendien zijn er veel inwoners hier die dure uitjes, zoals een pretpark, niet kunnen betalen en we willen er juist ook zijn voor die doelgroep.'

Stekker eruit

De kinderboerderij heeft ongeveer 25.000 euro per jaar nodig om door te kunnen gaan op de huidige manier. 'Als we dit niet bij elkaar krijgen, gaat de stekker er eind dit jaar uit', zegt Lankwarden verdrietig. 'Ja, het is eigenlijk mijn lust en mijn leven en dat is voor heel veel mensen hier zo. Dat mag gewoon niet weg.'