Verdachten vast na babbeltrucs bij hoogbejaarde slachtoffers

ARNHEM - De politie heeft vier personen aangehouden die verdacht worden van oplichting van hoogbejaarde mensen door middel van babbeltrucs. Zij zouden in Gelderland onder meer in Eibergen, Nijmegen en Arnhem hebben toegeslagen.

Het gaat om een 44-jarige vrouw en twee mannen van 29 en 39 jaar uit Enschede en een man van 44 jaar uit Zwolle. Drie van hen zitten nog vast. De verdachten worden verantwoordelijk gehouden voor het plegen van 31 diefstallen door middel van zogenoemde babbeltrucs. De diefstallen vonden plaats in wisselende samenstellingen.

Landelijk actief

De vier zijn aangehouden door de politie van Den Haag. Die startte in september 2017 een onderzoek na meldingen van babbeltrucs in haar werkgebied. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar meerdere verdachten die hun praktijken ook elders in het land, zoals in Eindhoven, Arnhem, Nijmegen, Eibergen, Amsterdam en Breda, uitvoerden.

Twee verdachten werden al in oktober aangehouden. Het onderzoek richtte zich daarna op nog twee andere verdachten. De 29-jarige man en de 44-jarige vrouw werden dinsdag 16 januari aangehouden.

Babbeltrucs

Bij het plegen van babbeltrucs doen daders zich aan de deur vaak voor als medewerker van een instantie waardoor ze overtuigend overkomen bij bejaarde bewoners. Daders worden vervolgens binnengelaten en kunnen ongezien de deur openlaten voor hun handlangers.Terwijl de bewoners afgeleid worden kunnen diefstallen worden gepleegd zonder dat de bewoners dat in de gaten hebben.

Sieraden van overleden echtgenote weggenomen

Ook de aangehouden verdachten deden zich veelal voor als medewerker(s) van de gemeente en vertelden hun slachtoffers dat ze kwamen voor een lekkage of zand in het water. Eenmaal binnen werden gouden sieraden en pinpassen gestolen. Nadien werden de slachtoffers gebeld en werd de pincode ontfutseld waarna er grote geldbedragen werden opgenomen.

Het oudste slachtoffer is 97 jaar. Op veel slachtoffers maakte de babbeltrucs grote indruk, mede omdat dat de weggenomen sieraden vaak van overleden echtgenoten waren geweest.