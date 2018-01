Zaltbommel gooit de kolenkit weg

ARNHEM - Aflevering 7, dinsdag 20 februari 2018: Zaltbommel 1966

In 1966 heeft het Groningse aardgas Zaltbommel bereikt en de bevolking maakt zich op voor een nieuwe tijd. Bij de plaatselijke kachelboer zijn de nieuwste gastoestellen te bewonderen. En de kolenkit ? Die kan bij het oud-ijzer. Wat nu de snelweg A2 is, is in die tijd nog gewoon een tweebaansweg. Maar wel een hele drukke tweebaansweg en net als alle andere stadjes groeit Bommel buiten de muren. In de oude binnenstad is de schade van de oorlog hersteld en ook hier wordt de film afgesloten met een optreden van de brandweer en een parade van de plaatselijke verenigingen.

Uitzending: dinsdag 20 februari vanaf 17.20 uur (ieder uur herhalingen)