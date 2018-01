Verdriet en ongeloof na dood Bart (24): 'Ik kon geen woord uitbrengen'

EDE - Een hechte vriendengroep, een zaalvoetbalteam uit Ede en twee christelijke basisscholen in Putten zijn in rouw na de dood van Bart Slotman (24) uit Barneveld. Slotman kwam zaterdagnacht om het leven op de A30 bij Ede. Hij speelde bij zaalvoetbalvereniging ZVV Ede mee in de interne competitie die bestaat uit veertig teams. Zijn team, The Dutch Way, was een vriendenploeg.

Ploeggenoot en kameraad sinds de basisschool Robbin Vis kan er nog niet bij. Hij had Bart Slotman op de avond voor het noodlottige ongeluk nog gezien. 'We hadden een feestje in Nijmegen', legt hij uit. 'We reden in eigen auto's terug. Wij naar Utrecht en zij naar Barneveld.'

Zondagmorgen kreeg Robbin een telefoontje. Het was Barts vader: 'Ik was dertig seconden stil. Ik kon geen woord uitbrengen.'

'We waren echte kameraden'

Bart en hij woonden bij elkaar in de buurt, zaten op dezelfde basisschool en in hun vrije tijd waren ze vaak aan het voetballen. 'We waren echte kameraden. Hij zat ook op veldvoetbal bij Blauw Geel in Ede, ik niet. Maar we speelden sinds anderhalf jaar wel in hetzelfde zaalvoetbalteam.' Het team noemde zich The Dutch Way.

Ik was getuige op hun huwelijk vriend en ploeggenoot Robbin

Robbin en Bart ondernamen in hun jeugd lange fietstochten, zoals fietsvakanties naar Duitsland. Beiden gingen in andere plaatsen wonen, Robbin in Utrecht en Bart woonde met zijn vrouw Marjanne in Barneveld. De twee waren nog maar drie maanden getrouwd. 'Ik was getuige op hun huwelijk', zegt Robbin. 'Ik ga vandaag naar Bart toe. Ik wil hem graag zien.'

'Dit raakt ons diep'

Bestuurslid van ZVV Ede Henry Snetselaar hoorde maandagmorgen van het tragische nieuws. 'Dit raakt ons diep, maar het is nog vers. Het bestuur heeft nu onderling contact over wat te doen. Dat doen we ook in overleg met zijn familie', zegt Snetselaar.

ZVV Ede heeft twee selectieteams die uitkomen in de KNVB-zaalvoetbalcompetitie. Beide teams spelen vrijdagavond een thuiswedstrijd in sporthal De Reehorst. Ze spelen met rouwbanden, is al besloten. Verder beginnen beide duels met een minuut stilte.

Scholen vragen om rust

De omgekomen Bart Slotman was leerkracht van groep 8 van De Akker in Putten. Zijn vrouw Marjanne die gewond raakte, staat bij basisschool Bij de Bron in Putten voor de klas en geeft les aan groepen 6 en 7. Beide scholen vallen onder hetzelfde schoolbestuur, CNS Putten.

De leerlingen en leerkrachten zijn zondag al geïnformeerd en opgevangen, zegt directeur-bestuurder Kees Visser van de overkoepelende vereniging. Twee predikanten en een pastoraal werker bekommeren zich volgens hem om de ouders, kinderen en het onderwijzend personeel. 'Vandaag komen er meer hulpverleners naar de scholen. We vragen om rust', zegt hij.

Op De Akker is sinds zondag een herdenkingsplek ingericht. De lessen op beide scholen gaan maandag door, zegt Visser, die heeft begrepen dat de vrouw van Bart Slotman zondag uit het ziekenhuis ontslagen is.

