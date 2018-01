Tineke Poortinga stapt uit Statenfractie PVV

NIJMEGEN - De Nijmeegse Tineke Poortinga is uit de Statenfractie van de PVV gestapt. Poortinga wilde namens de partij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen, maar PVV-leider Geert Wilders stak daar een stokje voor.

Poortinga heeft meerdere malen via e-mail contact opgenomen met Wilders, maar volgens haar reageerde die niet op haar verzoek om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen. Uiteindelijk kreeg ze van PVV-fractieleider Marjolein Faber te horen dat Wilders niet mee wilde doen aan de verkiezingen in de Waalstad.

Volgens het Statenlid is er behoefte aan een rechts geluid in de Nijmeegse gemeenteraad. De 4000 voorkeursstemmen die ze kreeg, zijn daar en bewijs van. 'Die stemmers roepen om een ander geluid', aldus Poortinga.

Onafhankelijk Politiek Actief

Poortinga gaat nu als lijsttrekker van OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) meedoen in Nijmegen. Daarnaast blijft ze als onafhankelijk Statenlid actief. OPA heeft volgens Poortinga een breed rechts programma. De partij zet in op thema's als veiligheid, fraude met uitkeringen, een strenger inburgeringsbeleid en parkeertarieven.

OPA neemt harde standpunten in met betrekking tot asiel en integratie. Zo is de partij van mening dat je in Nijmegen Nederlands moet spreken. Dus als je binnen 18 maanden de taal niet kent, dan ontvang je ook geen uitkering meer. Ook wil OPA dat moskee Goffert niet door gaat. Deze punten zijn te lezen in het verkiezingsprogramma.

Poortinga laat weten dat de partij de verkiezingen ingaat als OPA, Onafhankelijk Politiek Actief Hard(t) voor Nijmegen. Na de verkiezingen gaat het bestuur de naam wijzigen in onafhankelijk politiek actief. Dit om verwarring te voorkomen met de OPA beweging (Ouderen Politiek Actief).