Drielse Veer maakt excuses, pontje vaart toch niet vanwege hoogwater Ook een scholier kwam voor niks. Foto: Omroep Gelderland

DRIEL - Op Twitter is onduidelijkheid ontstaan over het uitvaren van het Drielse Veer tussen Oosterbeek en Driel. In eerste instantie zou de veerpont wel varen, maar maandagochtend bleek dat niet het geval.

Het waterpeil in de rivier zou volgens het Drielse Veer tegen de verwachtingen in zijn gestegen. Hierdoor liep de veerstoep aan de Drielse kant onder water, waardoor het pontje niet kan varen. 'Nog nooit meegemaakt' Meerdere mensen kwamen dan ook voor een verrassing te staan toen ze maandagochtend het Drielse Veer wilden nemen. Zo liet een man op een scooter weten dat hij elke maandag de veerpont pakt en dat hij dit nog nooit heeft meegemaakt. Wanneer het Drielse Veer weer gaat varen, is niet bekend. Meerdere Gelderse veerponten zijn uit de vaart genomen vanwege het hoogwater. Zie ook: Deze veren zijn uit de vaart wegens hoogwater Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl