Partij Renkumse Dorpen heeft kieslijst klaar

RENKUM - De Partij Renkumse Dorpen (PRD) heeft de kandidaten voor de kieslijst vastgesteld. Ook is op de onlangs gehouden vergadering het verkiezingsprogramma beslist. John Bartels zal de partij de verkiezingen inloodsen.

De PRD wil dat de gemeente Renkum zelfstandig blijft en niet opgaat in Arnhem of verdeeld wordt over de gemeenten Wageningen en Arnhem. Schaalvergroting leidt, zoals bewezen is, tot extra uitgaven en vergroot de afstand tussen inwoners en het gemeentebestuur, aldus de partij.

Ook is er aandacht voor het betrekken van inwoners bij het beleid, het meedoen van mensen met een achterstand en stilstaan bij het belang van een florerend verenigingsleven, vrijwilligerswerk en andere voorzieningen.

De kieslijst ziet er als volgt uit:

1. John Bartels

2. Annemiek Nijeboer

3. Theo Modderkolk

4. Bouke Verhaagen

5. Valerie van Oost

6. Eduard Schoevaars

7. bJan Koelewijn

8. Hans Hageman

9. Michiel Hupkes

10. Vincent Visser

11. Martijn Oomkes

12. Esther Verdonk

13. Marjolijn Mansveld Beck

14. Harry Aardema

15. André de Gelder

16. Jet Koenders

17. Erwin van Wonderen

18. Rob Berentsen

19. Edo van Leersum

20. Marius Tegelaar

21. Maarten Remijn

22. Hans Blanke