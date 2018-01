Deel dit artikel:











Carnavalsversie van 'De Luizenmoeder' stijgt naar nummer 3 in iTunes Foto: Omroep Gelderland

WIJCHEN - De Gebroeders Rossig uit Wijchen scoren een dikke hit met het liedje 'Hallo Allemaal', dat bekend is van de tv-serie 'De luizenmoeder'. Het nummer staat nu in de top 3 van meest gedownloade nummers in iTunes.

De Gebroeders Rossig zijn handig ingesprongen op de hype rondom het liedje en maakte een carnavalsversie van het nummer. Het balletje kwam aan het rollen toen André van Duin vrijdagavond het kinderliedje uit de populaire serie zong in De Wereld Draait Door. De gebroeders Donnie, Ronnie, Sjonnie en Tonnie zaten te kijken naar die uitzending en kwamen op het idee om het liedje op te nemen. Na twee dagen staat het nummer hoog in de hitparade en op YouTube is het nummer al bijna 80.000 keer bekeken. Luister hier naar het nummer.

