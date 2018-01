Lokale Renkumse partijen samen verder onder naam PRD

ARNHEM - De lokale Renkumse partijen: Partij Renkumse Dorpen (PRD) en Renkum Zelfstandig en Sociaal (RZS) gaan samen door als één partij onder de naam PRD.

Beide partijen hebben momenteel één raadszetel.

Stemgedrag

Qua stemgedrag in de raad zitten de PRD en de RZS vaak op één lijn. De twee eenmansfracties gaan met het samengaan voor meer bestuurskracht. Ook zal er zo meer deskundigheid in huis komen.

Op basis van de uitslag van de verkiezingen in 2014 zouden ze bij een lijstverbinding van PRD-RZS op drie raadszetels uitgekomen zijn en waren ze in de raad even groot geworden als Gemeentebelangen, GroenLinks, het CDA en de PvdA.

John Bartels is en blijft lijsttrekker van de partij. De verdere kandidatenlijst wordt eind januari vastgesteld.

Dit is een bericht van Mediapartner Renkum.Nieuws.nl