SP Arnhem: 'Behoud het feestaardvarken'

ARNHEM - De Arnhemse SP maakte zaterdag zijn verkiezingsprogramma bekend. Opvallend in het verkiezingsprogramma is dat de partij het feestaardvarken wil behouden.

Eerder maakte kunstenaar Florentijn Hofman al bekend dat het tijd wordt om het kunstwerk weer op te ruimen. Er zijn namelijk plannen om op de locatie waar het feestaardvarken nu ligt te bouwen.

De Socialistische Partij wil graag dat de gemeente zich inspant om het kunstwerk van Burgers’ Zoo te behouden. Het kunstwerk is geschonken door de dierentuin in 2013 in verband met het 100-jarige bestaan. Het feestaardvarken is 30 meter lang, 9 meter hoog en 13 meter breed.

Of en wanneer het feestaardvarken weg gaat, is nog onbekend.