Rapper Eminem komt naar Nijmegen

NIJMEGEN - Rapper Eminem geeft 12 juli een concert in het Nijmeegse Goffertpark. Dat meldt concertorganisator Mojo.

De Revival Tour staat in het teken van zijn nieuwe album Revival dat eind vorig jaar verscheen. De kaartverkoop start komende vrijdag om 9.00 uur. Het is de eerste live show van Eminem in Nederland sinds 2003. Toen stond hij twee keer in de Amsterdam ArenA.

De vijftienvoudig Grammy Award-winnaar is volgens Mojo de bestverkopende rapper aller tijden.