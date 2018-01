Komende week in Uit met Esther: De film WIld, Kwatta en Landman in Bennekom

ARNHEM - Esther gaat met Luc Enting naar de film. Zijn film Wild is vanaf 1 februari te zien in de bioscopen en Esther kreeg alvast een voorproefje. Theatergroep Kwatta is het professionele jeugdtheatergezelschap van Gelderland. Schrijver en regisseur Josee Hussaarts is de artistiek leider van dit jeugdtheatergezelschap.Hun voorstellingen zijn geschikt voor in binnen- en buitenland en voor iedereen die het lef heeft om met verbazing om zich heen te kijken. Kwatta verbindt en maakt los. En verder belicht Pieter het monument van de middeleeuwen, Landman in Bennekom.

Wild

De natuurfilm 'Wild', waarin de hoofdrol wordt vertolkt door de Veluwse natuur, is vanaf 1 februari te zien in de Nederlandse bioscopen. Regisseur Luc Enting uit Ede heeft bijna drie jaar aan de film gewerkt. In de film Wild vertelt de Veluwe zelf haar verhaal: het natuurgebied is ontstaan in de ijstijd - zo'n 150.000 jaar geleden - en door de eeuwen heen uitgegroeid naar een groots natuurgebied met een rijke verscheidenheid aan leven. In de film is vooral aandacht voor vossen, edelherten en wilde zwijnen. Ook andere dieren als de raaf, buizerd en ijsvogel komen voorbij.



Theatergroep Kwatta

De Familie van Nielie barst van liefde is het eerste deel van een spannend familie-avontuur dat je vier jaar lang op de voet kunt volgen. Bomvol liedjes, live muziek en poppen, in een wereld vol bouwstenen. De familie van Nielie is een muziektheater familievoorstelling voor iedereen vanaf 6 jaar.

Een splinternieuwe familie, met een nieuwe vader, een nieuwe moeder, een nieuw broertje, een nieuwe zus, een nieuwe oma, een oude hond, een nieuw varken, kortom de Familie van Nielie, die almaar groter en groter wordt.Waar woont zo’n nieuwe familie? In een droomhuis dat ze zelf bouwen, waar van alles uit de kast komt, waar je kwijt kunt raken en op kunt duiken. Waar er plek is voor iedereen.Maar eerst gaat de Familie van Nielie op huwelijksreis. Naar Siberië natuurlijk, daar zijn beren ijskoude steppen. Of naar Venetië, daar wonen duizend katten en daar is het carnaval!In de Familie van Nielie is alles mogelijk. Maar wat als er iets misgaat? Als dochter Pam verdwijnt, de kattenmaffia opduikt, de filosoof zijn hoofd door een raam steekt, en er tussen al dat nieuwe soms iets ouds en verdrietigs oppiept…

Dan barst de Familie van Nielie van liefde soms bijna uit elkaar.

Landman in Bennekom Monument voor de Middeleeuwen

Het verkeer raast voorbij aan het kunstwerk net buiten Bennekom. Wordt het kunstwerk wel gezien? Het staat daar op de grens van de drukte van alledag en de rust van het landschap daarachter. Twee bronzen mannetjes houden een raamwerk vast. Daarin zijn figuren te herkennen. Als waren het onderdelen van een modelbouwdoos. Maar dan vormen de figuren geen auto of vliegtuig, maar zijn zij scenes uit het boerenleven. Van zaaien tot oogsten. Je moet even stilstaan om ze goed te zien: de zaaier, de mensen met een zeis of een hooivork. Of de wagen en de koe. Het is een monument voor de middeleeuwen. Voor de boer die eeuwen geleden het landschap vormde. Kunstenaar Roland Sohier liet zich inspireren door de figuren in het getijdenboek van de hertog van Berry uit de vijftiende eeuw van de hand van de Nijmeegse gebroeders Van Limburg. Sohier speelt ook een spelletje met ons. In het raamwerk lezen we: “FIG. 3: De Landman.”. Wie figuur 1 of 2 zoekt, zoekt tevergeefs. Die zijn er niet.