Deel dit artikel:











CDA Beuningen gaat het anders doen

Met de titel ‘Omdat ’t anders kan’ gaat het CDA de verkiezingscampagne in. De partij vindt het een passende uitspraak, waaronder het programma is uitgewerkt. Het verkiezingsprogramma is onlangs vastgesteld.

Een van de zaken die het CDA wil doen is het schoolzwemmen weer invoeren. 'Schoolzwemmen zorgt ervoor dat kinderen meer bewegen. Maar het is daarnaast van levensbelang. Beuningen is een waterrijke gemeente en dan is het noodzakelijk dat mensen goed kunnen zwemmen', is te lezen in een persbericht. 'Dat kan ik beter' Daarnaast moet de hondenbelasting worden afgeschaft en wil de partij dat inwoners meer invloed krijgen. Dat laatste moet gebeuren onder het mom 'Dat kan ik beter. Inwoners krijgen het recht om taken en diensten van de gemeente over te nemen, als ze denken dat ze het zelf beter kunnen. Qua zorg vindt het CDA dat wanneer er zorggeld overblijft, dit geld in een potje voor de zorg gereserveerd blijven. Het mag dan niet aan andere zaken worden uitgegeven. Kijk hier voor meer informatie over het verkiezingsprogramma Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl