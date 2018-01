D66 doet mee in Maasdriel, presenteert 'Brug naar de Bommelerwaard'

KERKDRIEL - Gelders D66-Statenlid Rita Braam uit Culemborg nam op zaterdag 27 januari op een symbolische locatie de verkiezingsprogramma’s van D66 Bommelerwaard in ontvangst. De titel is ‘Brug naar de Bommelerwaard’.

Ummels nam het programma in ontvangst bij de wegwijzer middenin de polder bij Kerkwijk. Daar duiden de wijzers richting Zaltbommel en Maasdriel. In die laatste gemeente ontmoet D66 nu een uitgestoken hand, want ook daar doet D66 mee aan de raadsverkiezingen. Dat is voor het eerst.

Lijsttrekker in Maasdriel is Tom van Engelen: 'De bestuurlijke fusie is een belangrijk verkiezingsitem inderdaad, maar de herindeling is voor ons een middel, geen doel op zich. In een sterke gemeente hebben we alle slag- en daadkracht om voor ons belangrijke items als het sociaal domein, toerisme & recreatie, onderwijs en ondernemerschap zo optimaal mogelijk vorm te geven.'

D66 Bommelerwaard sloot de dag af met gerichte acties in diverse kernen in Maasdriel en Zaltbommel.

