Annemiek van Vleuten deze week voor het eerst in regenboogtrui

HEALESVILLE - Annemiek van Vleuten mag deze week voor het eerst een wedstrijd in haar regenboogtrui rijden.

De 35-jarige wielrenster uit Wageningen start dinsdag in de Herald Sun Tour en daar staat woensdag een tijdrit op het programma van 1,6 kilometer in Melbourne. Daar mag Van Vleuten dan eindelijk haar trui tonen in een wedstrijd. Als wereldkampioen tijdrijden mag ze niet in haar regenboog-outfit rijden in normale koersen. En sinds haar wereldtitel in september is er geen tijdrit meer gereden.

Na deze week keert ze terug naar Nederland om zich voor te bereiden op het WK baanwielrennen in Apeldoorn. Daar maakt ze haar debuut.