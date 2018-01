Deel dit artikel:











Bewoners zijn blubberboel zat Foto: Omroep Gelderland

TIEL - Bewoners van de Nachtegaallaan in Tiel klagen over de modder in hun straat.

De gemeente Tiel is volgens de bewoners al zo'n twee jaar bezig met de herinrichting van de straat. Bij die werkzaamheden hoort ook een betere waterafvoer. Dat is nog steeds niet klaar en zorgt volgens de bewoners in combinatie met de hoge waterstand van de Waal voor een grote blubberboel. De gemeente heeft aangegeven het heel vervelend te vinden voor de bewoners en hun problemen heel serieus te nemen. De verantwoordelijk wethouder gaat deze week de situatie in de Nachtegaallaan bekijken. Buurtbewoners over de blubberboel: Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl