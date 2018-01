Deel dit artikel:











Ongeluk met meerdere auto's op A15 Foto: Bart van Weegberg

DEIL - Op de A15 vlak voor knooppunt Deil zijn zondagavond meerdere auto's op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde in de richting van Nijmegen. Of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend

De weg ging rond 21.30 uur helemaal dicht. Het verkeer werd omgeleid. Drie kwartier later ging de rechterrijstrook weer open. De linkerrijstrook bleef tot in de nacht dicht, omdat er een spoedreparatie nodig was aan de vangrail in de middenberm. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl