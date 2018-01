Dit zijn de meest getelde vogels in Gelderland

ARNHEM - De huismus was dit weekend in Gelderland opnieuw de meest getelde vogel tijdens de Nationale Tuinvogeltelling.

Deelnemers kunnen hun lijstje nog tot maandag 12.00 uur insturen, maar de huismus (ruim 20.000 keer geteld) is niet meer in te halen door de koolmees (ruim 15.000). De pimpelmees staat op drie (ruim 10.000). Ook landelijk gezien is dit de top drie.

De huismus werd in minder dan de helft van de tuinen waargenomen. Maar mussen zijn echte groepsvogels. 'Zit ie in de tuin, dan ook meteen met een heleboel bij elkaar', zegt Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland. 'Gemiddeld bestond een groep mussen in de tuin uit acht exemplaren.'

Minder merels door virus

Opvallend is dat er veel minder merels werden geteld. Volgens De Pater komt dat vermoedelijk door het dodelijke Usutuvirus. Meestal werden er gemiddeld twee merels per tuin geteld, nu lag het gemiddelde op anderhalf. De merel duikelde van de tweede naar de vijfde plaats.

Ook opvallend volgens De Pater: het aantal pimpelmezen neemt langzaam maar zeker af.

De top 10 in Gelderland:

Huismus

Koolmees

Pimpelmees

Vink

Merel

Kauw

Turkse tortel

Houtduif

Ekster

Roodborst