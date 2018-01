Kajakkers houden sensationele wedstrijd op Spiegelwaal

Tientallen kajakkers en een enkele surfer zijn naar de Spiegelwaal gekomen, want door het hoogwater is er een sterke stroming op de plek waar de Spiegelwaal op de Waal uitkomt. 'Als we zo'n golf willen, moeten we normaal gesproken minstens twee, drie uur rijden', zegt kajakker Nienke Ruijter. 'Dat je nu gewoon in je achtertuin zo kan varen, dat is echt superbijzonder.'

Kijk hier naar de reportage: (de tekst loopt door onder de video)

Een 360 of een paddle trick

Via Facebook heeft een groep kajakkers een wedstrijd uitgeschreven, het eerste Wilde-NK-Freestyle. En dat gaat er nog best serieus aan toe. Ze krijgen punten voor bijzondere manoeuvres, vertelt jurylid Querine Wegman. 'Je moet verschillende trucjes maken, dus je kunt bijvoorbeeld een 360 maken. Dat is dat je 360 graden ronddraait. Je kan ook een paddle trick doen, dus iets geks met je peddel. Of je kan een verticale trick doen. Dat is een soort radslag in de golf.'

Veel bekijks

De wedstrijd trekt tientallen deelnemers, ook van over de grens. Ook zijn er veel toeschouwers. Het hoogwater houdt nog maar een paar dagen aan, dus wie zelf een poging wil wagen moet snel zijn.