VIDEO: Waaghals rijdt dwars door hoogwater: 'Iedereen stond te joelen'

WAGENINGEN - Waaghalzen in Wageningen zondagmiddag. Gunther en zijn zoon Tijl (9) reden met hun grote Jeep dwars door het hoge water bij de Nederrijn heen. 'Iedereen stond te joelen', vertelt Mandy, de vrouw van Gunther.

'Mijn man heeft altijd van dit soort fratsen. Hij vindt het leuk om gekke dingen te doen met de Jeep', vertelt ze. Man en zoonlief gingen niet zonder enig risico op pad. 'Door het diepste stuk was het lastig.'

Jeep uit 1970

De twee reden over Aan de Rijn, een weggetje langs de Nederrijn die door het hoge water volledig was ondergelopen. Met een gemiddelde auto lukt dat natuurlijk niet. Gunther heeft dan ook een Jeep Wagoneer uit 1970 die zijn werk nog goed doet. 'Hij sleutelt er altijd zelf aan. Soms gaat hij ook het bos in met de auto', aldus Mandy.

Vader en zoon hebben er dus weer een mooie tocht opzitten en zijn weer veilig thuis.