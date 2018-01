Er komt een speciale Gelderse uitvoering van de Passion

RENKUM - Op 25 maart komt er een speciale Gelderse uitvoering van de Passion. Het verhaal over de laatste uren van Jezus van Nazareth wordt opgevoerd door het Arnhems Promenade Orkest. Het gebeuren wordt op 1 april uitgezonden op tv bij Omroep Gelderland

Maar liefst 70 musici zijn uit alle delen van de provincie naar Renkum gekomen voor de eerste gezamenlijke repetitie. Stuk voor stuk zijn het de beste amateurs uit hun vereniging. Thuis is er al goed geoefend en dus gaat de repetitie wat makkelijker dan dat dirigent Peter Smits van tevoren had ingeschat. Toch zijn er nog genoeg zaken te verbeteren en op elkaar af te stemmen. 'Spanning! Meer adem!', roept Smits halverwege het eerste gedeelte. 'En zo zacht mogelijk eindigen.'

Alle oefening is voor die ene uitvoering. Maar dat wordt dan ook een heel bijzondere. Op 25 maart start de processie door het centrum van Arnhem. Er gaat gelopen worden van Rozet via de nieuwe Jansbeek naar de Walburgiskerk. In de kerk is het concert van het Arnhemse Promenade Orkest dan al begonnen; met als solisten Linda Wagenmakers en Tony Neef.

In de pauze drukt dirigent Smits de aanwezige musici nog even op het hart om snel kaarten te reserveren; de kaartverkoop voor het publiek start op 1 februari. 'Er zijn maar 300 kaarten te vergeven, dus je moet er snel bij zijn.'

Daarna wordt er verdergegaan met de repetities: 'We doen deel 1 nog een keer helemaal over.' Geconcentreerd pakken de musici hun instrumenten weer op. Voor je het weet is het immers 25 maart.