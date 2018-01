Ruim 8000 nieuwbouwwoningen gebouwd; kijk hier hoeveel er in jouw gemeente bij kwamen

ARNHEM - In Gelderland zijn vorig jaar 8197 nieuwbouwwoningen gebouwd. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

In heel Nederland kwamen er ruim 62.000 nieuwbouwwoningen bij. Dat is bijna 14 procent meer dan in 2016 en het hoogste aantal sinds 2009.

Van de Gelderse gemeenten kreeg Nijmegen er de meeste nieuwbouwwoningen bij: 1353. Rijnwaarden was met slechts zeven nieuwbouwwoningen de hekkensluiter.

Kijk hier hoeveel nieuwbouwwoningen er in jouw gemeente bij kwamen: