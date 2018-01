Andrea Deelstra wint Mastboscross Breda

BREDA - Hardloopster Andrea Deelstra heeft zondag de Mastboscross in Breda op haar naam geschreven.

De Apeldoornse won de cross over bijna 8 kilometer in een tijd van 27 minuten en 18 seconden. Julia van Velthoven deed er 6 seconden langer over. Nina Lauwaert uit België werd derde.

De 32-jarige Deelstra liep in 2016 de marathon op de Olympische Spelen. Ze werd daar 60ste. Deelstra hoopt zich te plaatsen voor de Spelen van 2020 in Tokio.