Jos de Vos eindigt als vijfde bij NK

DREUMEL - Schaatser Jos de Vos is vijfde geworden bij het Nederlands Kampioenschap allroundschaatsen in Heerenveen.

De allrounder uit Dreumel stond zaterdag na twee afstanden zesde in het klassement, hij slaagde er zondag in nog een plaatsje te klimmen maar een podiumplek zat er niet in.

Op de 1500 meter werd De Vos zondag achtste, op de 10 kilometer eindigde hij als vijfde. Dat was niet genoeg voor een plek bij de eerste drie. Marcel Bosker won het toernooi, waarbij de topschaatsers ontbraken.

