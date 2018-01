Personeel snackbar verwerkt overval door samen aan de slag te gaan

ZEVENAAR - Snackbar De Methen in Zevenaar is deze zondag gewoon weer open na de heftige overval van zaterdagavond.

De eigenaar laat weten dat de overval er heeft ingehakt, maar dat iedereen komt werken zondag: 'We moeten samen over het dooie punt heen, dat kun je het beste doen door samen weer aan de slag te gaan.'

Of de snackbar extra maatregelen gaat nemen naar aanleiding van deze overval weten ze nog niet: 'Daar ga ik op een later tijdstip over nadenken.'

