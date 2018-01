Nijmeegse profvoetballer Mink Peeters naar Almere City

NIJMEGEN - De 19-jarige profvoetballer Mink Peeters uit Nijmegen speelt de rest van dit seizoen op huurbasis voor Almere City FC.

De 19-jarige aanvaller werd de eerste seizoenshelft door Real Madrid verhuurd aan VVV-Venlo, maar maakt nu de overstap naar de Jupiler League Club uit Flevoland.

Eerder was al bekend dat Peeters zou vertrekken bij VVV. De aanvaller kwam weinig in actie bij VVV en om zichzelf te verbeteren besloot Peeters extra te gaan trainen. Dat deed hij op het veld van Achilles'29, onder leiding van techniektrainer Arno Arts. Dat vond VVV geen goede actie en zette Peeters daarom uit de selectie. De breuk in het huwelijk tussen VVV en de Nijmegenaar kon niet meer worden gelijmd.