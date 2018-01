Uit Arnhem verjaagde 'pedofiel' nu ook bij werk weggestuurd

ARNHEM - De Arnhemse man die in een uitzending van journalist Alberto Stegeman ontmaskerd zou zijn als vermoedelijke pedofiel, is door werkgever Denned uit Huissen weggestuurd.

Na de uitzending van Undercover in Nederland van afgelopen donderdag is er op internet een klopjacht ontstaan op een 33-jarige Arnhemmer. In het programma van SBS 6 was te zien dat de Arnhemmer naar Haarlem reisde om seks te hebben met een meisje van 10 jaar oud. Dat zorgde voor veel verontwaardiging, boze social mediagebruikers plaatsten zijn naam, foto en adres online. De Arnhemmer zit daarom ondergedoken op een plaats buiten Arnhem.

'Direct naar huis gestuurd'

Tot op heden was de man nog wel gewoon aan het werk voor Denned Installatietechniek in Huissen. Dennis Scheffer van het bedrijf hoorde dit weekend dat de 33-jarige Arnhemmer is ontmaskerd als pedofiel en is zich rot geschrokken: 'Hij is direct naar huis gestuurd en hoeft nooit meer terug te komen. Wel willen we hier op geen enkele manier mee geassocieerd worden.'

De 33-jarige Arnhemmer werkte nog maar kort voor Denned. Als leerling; hij was namelijk de beste van zijn klas. 'Hij is nooit alleen bij mensen thuis geweest, omdat hij als leerling voor Denned werkte.', zegt Scheffer. Omdat hij leerling is, kan hij per direct worden weggestuurd. Morgen wordt het personeel ingelicht. Ook slachtofferhulp wordt ingeschakeld.