Voorbijganger ziet auto in het water Foto: Persbureau Heitink

NIJMEGEN - Een auto is zondagochtend aan de Tolhekstraat in Nijmegen te water geraakt. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is niet nog bekend.

Een voorbijganger zag de auto in het water liggen en belde direct de hulpdiensten. De brandweer heeft de man uit zijn auto weten te halen. Hij is met onderkoelingsverschijnselen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met de man is. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl