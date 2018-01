VIDEO: Gebroeders Rossig gaan voor carnavalshit met 'Hallo allemaal!'

WIJCHEN - De Gebroeders Rossig zijn razendsnel ingesprongen op de hype rondom het liedje 'Hallo allemaal' dat bekend is van de TV-serie 'De luizenmoeder'. De gebroeders uit Wijchen hebben een carnavalsversie van het nummer opgenomen.

Het balletje kwam aan het rollen toen André van Duin vrijdagavond het kinderliedje uit de populaire serie zong in De Wereld Draait Door. De gebroeders Donnie, Ronnie, Sjonnie en Tonnie zaten te kijken naar die uitzending en kwamen op het idee om het liedje op te nemen.

Met gierende banden naar de studio

Donnie Rossig laat aan Omroep Gelderland weten dat ze razendsnel moesten handelen: 'Toen wij hoorden dat André van Duin het niet wilde uitbrengen, hebben wij besloten het op te nemen. En dan moet je zorgen dat je de eerste bent. Dus we zijn vrijdagavond meteen naar de studio van Kees Tel gereden. Die heeft het nummer gemaakt en we hebben het om 23.00 uur meteen ingezongen.'

Het resultaat van afgelopen vrijdagavond, de tekst gaat verder onder de video:

'We zoeken nog een basisschool voor de videoclip'

Omdat alles zo snel is gegaan, hebben de Gebroeders nog geen videoclip opgenomen bij het nummer. Donnie Rossig: 'Daar hebben we nog geen tijd voor gehad, maar we moeten denk ik snel op zoek naar een klaslokaal waar we een mooie videoclip op kunnen nemen.' Dus scholen in Wijchen en omgeving die tekstvaste kinderen hebben, kunnen zich melden.

Met dank aan juf Ank

Het liedje 'hallo allemaal' is bekend geworden door juf Ank uit de serie De luizenmoeder. Volgens Donnie heeft de juf al laten weten dat ze de carnavalsversie van haar 'hit' wel kan waarderen.

Hier de scene uit 'De Luizenmoeder' waar het nummer op gebaseerd is: