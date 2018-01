Dodelijk slachtoffer is 24-jarige Edenaar

EDE - Bij het ongeval dat zondagochtend vroeg plaatsvond op de snelweg A30 tussen Lunteren en Ede, is een 24-jarige man uit Ede om het leven gekomen. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Door onbekende oorzaak kwam een auto, die reed vanuit Arnhem in de richting van Lunteren, tegen de vangrail terecht. Die kwam daarna in tegengestelde richting op de snelweg te staan.

Een busje had vervolgens te weinig tijd om de auto te ontwijken. Hierdoor ontstond een frontale aanrijding waarbij de bijrijder van de auto om het leven is gekomen. De overige twee slachtoffers hebben beiden een hoofdwond die gehecht moest worden en één van hen heeft een gekneusde knie. De A30 is lange tijd in beide richtingen afgesloten geweest.

