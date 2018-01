Dode bij ongeluk op A30

EDE - Bij een ongeluk op de A30 tussen Lunteren en Ede is zondagochtend een persoon om het leven gekomen. Ook raakten twee mensen gewond.

Bij het ongeluk zijn twee voertuigen betrokken, een busje en een personenauto. Het ongeluk gebeurde rond 2:30 uur.

Vermoedelijk heeft een van de twee voertuigen de vangrail geraakt en is daarna op het andere voertuig gebotst. Het is niet duidelijk of het dodelijk slachtoffer in het busje of in de personenauto zat.

De rijbaan moest in beide richtingen worden afgesloten. Verkeer is omgeleid.