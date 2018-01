Van der Werff na vier maanden weer op het veld: 'Niet te vroeg juichen'

ZWOLLE - Vitesse-verdediger Maikel van der Werff had een extra mooie avond in Zwolle zaterdag. Niet alleen de winst maakte hem blij, maar ook een invalbeurt na vier maanden blessureleed.

'Heerlijk om weer op het veld te staan en dat terwijl dit de eerste keer is dat ik weer bij de wedstrijdselectie zat. Het was ideaal om in te vallen en de overwinning over de streep te trekken met het team.'

De verdediger deed dat uitgerekend op het veld van de ploeg waar hij jarenlang speelde. 'Dat maakt het niet extra speciaal, ik heb een mooie tijd gehad maar dat is alweer drie jaar geleden. Je wil altijd winnen en het is mooi dat het nu ook gebeurt bij mijn oude club.'

Lastige periode

Van der Werff sluit zo weer een moeilijke periode af. 'Je ziet die jongens maanden trainen en spelen en dan wil je zelf ook. Maar we hebben bewust de tijd genomen omdat ik twee keer te vroeg was begonnen, ik kreeg telkens een terugslagje. Nu wil ik ook niet te vroeg juichen, maar het lijkt er nu op dat het goed is. Ik voel nu niks, dus ik denk dat het wel goed zit.'