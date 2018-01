Linssen wil naar boven toe met Vitesse

ZWOLLE - Bryan Linssen besefte dat Vitesse met de zege tegen PEC Zwolle het seizoen interessant houdt.

'Ja, dit was belangrijk tegen een directe concurrent. Want we willen naar boven toe. De eerste helft speelden we ontzettend goed en de tweede helft was het misschien wat minder. Zij kwamen er meer uit en het ging meer op en neer. En na die 1-1 moesten we opnieuw beginnen helaas. Maar toen maakte Mason Mount een ontzettend mooi doelpunt en trekken we toch die 2-1 over de streep.'

Linssen maakte zelf ook een fraai doelpunt. 'Dat was zeker een hele lekkere. Wij hebben veel kwaliteiten en iedereen heeft wel iets specifieks. Ik nam die bal gewoon aan. Geluk zegt Van der Werff, maar hij ziet me dit op de trainingen heel vaak doen', lacht de aanvaller.