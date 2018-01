Fraser opgelucht na zege: 'Zag bui alweer hangen'

ZWOLLE - Vitesse-trainer Henk Fraser was enorm opgelucht na de 2-1 zege van zijn ploeg bij PEC Zwolle. De coach was bang dat zijn ploeg de zege weer zou weggeven.

'Ja, het was wel een behoorlijke opluchting. We hadden voor rust al op 0-2 en met geluk ook wel op 0-3 kunnen staan. Als je dat niet doet weet je dat PEC zo weer in de wedstrijd kan komen. Na de 1-1 zag ik de bui alweer hangen, maar misschien daarvoor ook al wel. Toen waren we slordig en gingen we achteruit lopen, dat blijft er elke keer maar weer in sluimeren. Dat moet er echt uit.'

Maar door de winst kan Vitesse wel weer naar de vierde plaats kijken, dat gat is nu nog vijf punten. 'Natuurlijk kijken wij daar naar, maar dat doen veel meer ploegen. Maar het is duidelijk dat we na de winterstop iets meer power en energie hebben, dat kan wat opleveren.'

'Goal Linssen de mooiste'

De coach had de overwinning te danken aan twee heel mooie treffers. Eentje van Bryan Linssen die een bal perfect aannam en binnenschoot en één van Mount die een vrije trap met veel precisie binnentrapte. Welke vond de coach eigenlijk het mooiste?

'Eigenlijk zou die van Mount, die de overwinning bezorgt, de meeste waarde moeten hebben. Maar ik vind de combinatie van de aanname en de afwerking van Linssen wel een heel mooi moment.'

