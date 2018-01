KOOTWIJKERBROEK - Een man is zaterdagavond in Kootwijkerbroek met een bestelbus frontaal op een boom gebotst.

De man kwam bekneld te zitten. De hulpdiensten hadden veel moeite om hem te bevrijden. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is nog niet bekend.

Het ongeluk gebeurde rond 21.10 uur op de Garderbroekerweg. Er werd ook een trauma-arts opgeroepen.