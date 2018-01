Een dagje niet aan kanker denken: kinderen genieten van karten en sportwagens

Zo'n 60 gezinnen met een ziek kind waren zaterdag door de stichting Against Cancer uitgenodigd op de kartbaan in Nijmegen om een dagje niet aan kanker te denken.

De stichting organiseert al jaren in de zomer een circuitdag in Assen. Dit jaar is er voor het eerst eentje in de winter. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerend evenement wordt, zegt voorzitter Patrick Boxem.

De reportage: