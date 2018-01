De Treffers haalt ook Versteegen weg bij Achilles

GROESBEEK - De Treffers heeft Niek Versteegen vastgelegd. Hij is weggehaald bij concurrent Achilles'29.

De 23-jarige aanvaller heeft een contract voor anderhalf jaar getekend. Hij moet nog wel speelgerechtigd worden verklaard.

Versteegen is na Boy van de Beek de tweede speler van Achilles die de gevoelige overstap maakt naar de Groesbeekse aartsrivaal.

Niek Versteegen kwam vorig seizoen naar Achilles, daarvoor speelde hij voor de amateurs van Venray. De aanvaller veroverde na de winterstop een basisplaats en maakte in de slotfase van de competitie een aantal belangrijke doelpunten. Ook dit seizoen was hij topscorer bij Achilles. Ook De Graafschap had interesse in de Limburger.

