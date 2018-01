Pup Luca van erf gestolen: 'Het is naar en raar'

WAMEL - 'Het is naar en raar', zegt Jolanda Peters uit Wamel. Sinds donderdag ontbreekt elk spoor van haar vijf maanden oude Mechelse herder Luca. Ze is ervan overtuigd dat de pup is gestolen.

Jolanda had Luca, een stoer teefje, sinds 9 november. Luca was toen acht weken. 'Ze was inmiddels heel erg gewend. Ze liep hier op de stoep. We hadden al een bordercollie, maar die is al 15 jaar. Die heeft een TIA gehad en we dachten dat die het niet lang meer zou maken, we namen er daarom eentje bij. De bordercollie knapte helemaal op.'

Achter hoge zware ijzeren poort

Donderdag liep Luca samen met de 15-jarige bordercollie des huizes op het erf aan de Liesbroekstraat. 'Achter een hoge zware ijzeren poort', vertelt Jolanda.

'De poort zit ongeveer 20 à 25 meter van de weg en zat dicht met ijzeren pinnen in het asfalt en een gesloten ketting over de pinnen van het hek. Toen mijn man thuiskwam, zag hij dat de poort op een heel vreemde manier gesloten was. De pinnen zaten wel in het asfalt, maar de ketting hing los en de oude hond zat alleen op de stoep.' Luca was weg.

Twee mannen in een auto

Jolanda belde meteen de politie. 'Die was er binnen een kwartier. Ze vonden het een rare situatie. Achteraf zei de buurman, die een paar honderd meter verderop woont, dat hij een auto langzaam door de straat had zien rijden. De auto reed ons huis voorbij, werd in de achteruit gezet en reed achteruit de oprit op. Er zaten volgens de buurman twee mannen in.'

Deze zaterdag liet Jolanda een speurhond op het erf neuzen. 'Deze heeft bevestigd dat de pup niet verder dan de poort is geweest. Dus ze is niet zelf weggelopen.'

Teefjes zijn geliefd bij dieven

Er worden geregeld pups gestolen, weet Jolanda. Ze kreeg veel berichten, onder meer via Facebook. 'En ik hoorde het ook van de fokker. Vooral teefjes worden gestolen, omdat ze daarmee kunnen fokken.'

Jolanda: 'Misschien was ik naïef. Je denkt: ik woon achteraf. Maar ja, je moet een hond toch buiten kunnen laten lopen? Maar blijkbaar niet.'

Waarschuwing

Jolanda hoopt uiteraard dat ze Luca terugkrijgt, maar ze wil met haar verhaal ook anderen waarschuwen. 'Hier is het op een boerderij gebeurd, maar dit kan natuurlijk overal gebeuren.'

Zie ook:

Het bericht over Luca op de Facebookpagina Waar is onze Angel?