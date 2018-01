Fraaie goals helpen Vitesse aan belangrijke zege in Zwolle

ZWOLLE - Vitesse heeft zaterdagavond een belangrijke overwinning geboekt bij PEC Zwolle. Door twee hele mooie treffers van Linssen en Mount werd de wedstrijd in Arnhems voordeel beslist: 1-2. Daardoor stijgt Vitesse voorlopig naar de zesde plaats en staat het nog maar vijf punten achter op plek vier.

EINDSTAND PEC ZWOLLE - VITESSE: 1-2

94': Afgelopen!

93': Scrimmage voor de goal van Vitesse, maar het loopt goed af voor de Arnhemmers.

89': Sandler schiet een vrije trap in de handen van Pasveer.

86': Oei! Daar ontsnapt Vitesse. Nijland volleert een bal prachtig op de paal.

82': En nog een verdediger erbij bij Vitesse. Bryan Linssen gaat eraf, Thomas Oude Kotte komt erbij.

76': Maikel van der Werff maakt na maanden weer zijn rentree bij Vitesse. Uitgerekend bij zijn oude club PEC Zwolle.

75': GOAL! En wat voor één, het is weer een hele mooie. Een vrije trap bijna aan de zijlijn waait in één keer binnen over Boer heen. Vitesse staat weer op voorsprong.

72': Rashica snelt keer op keer langs zijn man, maar zijn voorzetten zijn nog niet van de juiste kwaliteit.

67': Luc Castaignos staat klaar om in te vallen. Matavz gaat eraf.

63': Nu is Zwolle aan de beterende hand. Een hakje van Saymak weet Pasveer wel op te vangen.

58': GOAL! Namli schiet van een grote afstand en ziet zijn bal zo in het doel vallen. Pasveer kijkt er alleen maar naar.

57': Fankaty Dabo speelt een prima wedstrijd tegen PEC Zwolle.

52': Mason Mount snelt langs twee PEC Zwolle-verdedigers op.

46': De tweede helft is begonnen.

45': Vitesse-doelman Tornes mocht vorig jaar zijn basisdebuut maken in Zwolle. Hij keepte een dramatische pot, maar hij vond het zelf wel aardig gaan.

45': Rust!

45': Eén minuutje extra in de eerste helft.

34': De eerste Zwolle-fans zien het niet meer zitten en gaan maar gewoon bier halen.

29': GOAL! Heerlijke treffer van Bryan Linssen die een voorzet heel knap aanneemt en vervolgens in de verre hoek schiet.

23': Vitesse-trainer Henk Fraser staat al ruim een kwartier langs de zijlijn. Hij doet verder niks.

19': Matavz stuurt Mason Mount weg en de jonge Engelsman moet scoren, maar het grote talent schiet de bal te onnauwkeurig in. Boer kan makkelijk vangen.

14': Matt Miazga rukt op en schiet maar net naast de goal van PEC-doelman Boer.

12': Pasveer plukt een hoekschop van PEC Zwolle prima uit de lucht.

8': Vitesse dringt wat aan in Zwolle, maar tot grote kansen leidt het nog niet.

1': We zijn begonnen!

19:45 uur: De spelers zijn op het veld,we kunnen beginnen.

19.40 uur: De warming-up zit erop, de spelers zijn binnen. Nog vijf minuten tot de aftrap.

19.35 uur: Assistent-trainer Edward Sturing lijkt in gedachten verzonken.

19.30 uur: Maikel van der Werff staat weer op het veld na een lange knieblessure. Het zou voor hem wel heel mooi zijn als hij bij zijn oude club weer zijn rentree kan maken.

19.25 uur: De mascotte van PEC Zwolle leidt de spelers van Vitesse af.

19.20 uur: Doordat Matavz dus niet geschorst is, staat hij nu gewoon op het veld in Zwolle.

19.15 uur: Buttner zit nog altijd niet bij de selectie, hij is nog steeds disciplinair geschorst. In de thuiswedstrijd tegen PEC speelde hij nog wel mee, dat was een bloedeloze 0-0.

19.10 uur: Tim Matavz staat dus gewoon in de basis. Dat komt doordat Vitesse in hoger beroep is gegaan tegen de strafeis van 5 wedstrijden waarvan één voorwaardelijk. Die kreeg hij na een elleboogstoot vorige week tegen Dumfries (SC Heerenveen)

19.05 uur: De opstelling van Vitesse is bekend. Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Faye; Bruns, Serero, Mount; Rashica, Matavz, Linssen.