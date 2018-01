Hoogleraar waarschuwt: onlineklopjacht kan leiden tot strafvermindering

NIJMEGEN - De onlineklopjacht op een vermoedelijke pedofiel kan leiden tot strafvermindering, waarschuwt de Nijmeegse hoogleraar Henny Sackers.

De Arnhemmer van 33 werd ontmaskerd in het tv-programma Undercover in Nederland. De man had een afspraakje met een zogenaamd 10-jarig meisje en zou seksuele bedoelingen hebben gehad. Uiteindelijk bleek het meisje geen meisje, maar programmamaker Alberto Stegeman. De man werd opgepakt.

Op diverse Facebookpagina's zijn foto's geplaatst van de man om wie het zou gaan. Ook worden zijn naam en adres genoemd. Mensen die dit doen, snijden zich zo mogelijk in de vingers, zegt Sackers.

Publiekelijk aan de schandpaal

'Er zijn twee aspecten hieraan te verbinden', vertelt hij. 'Eén: burgers, hoe goed bedoeld ook, moeten uitkijken dat ze de politie niet voor de voeten lopen. In figuurlijke zin. En het tweede is: er is rechtspraak bekend dat de rechter bij het opleggen van een straf, als hij tot een bewezenverklaring komt, rekening gaat houden met het feit dat iemand die in de tijd dat hij slechts verdachte was al min of meer publiekelijk aan de schandpaal is genageld. We zien dan vaak dat een rechter een korting geeft op de straf. Dat is natuurlijk absoluut iets wat deze mensen niet willen, maar uiteindelijk wel tot stand kunnen brengen.'

Strafbaar is het overigens niet, meent Sackers. 'Strafbaar is het alleen als je iemand openlijk beschuldigt van feiten die niet waar zijn of die de rechter niet bewezen heeft verklaard of nog niet heeft verklaard. Maar het is wel op het randje van de verantwoordelijkheid die je in de samenleving naar elkaar hebt. Ook al is mogelijkerwijs degene die je op de korrel hebt iemand die nog iets heeft uit te leggen bij politie en justitie.'

