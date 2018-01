Dubbele hotelmoord: buurt wil weten wat er met Bennie is gebeurd

De verdachte is een tbs'er die werkzaamheden verrichtte buiten de Oostvaarderskliniek in Almere waar hij verbleef. Op 15 maart keerde hij niet terug van zijn werk. Woensdag 31 januari staat hij voor de rechtbank in Arnhem. Buurtbewoners van Bennie zijn aanwezig bij de rechtszaak. Jolanda Keesom: 'De buurt is nog steeds geschokt en kwaad. Ik ga ook naar de rechtszaak, dat voelt toch als iets wat we nog kunnen doen voor Bennie. Ik snap het nog steeds niet goed. Wat is er gebeurd? Ik vermoed dat die persoon heeft geprobeerd binnen te komen of in te breken.'

Kijk hier naar de reportage: (de tekst loopt door onder de video)

Geen zonderling

Bennie was volgens de buurt een aimabel mens en zeker geen zonderling. Keesom: 'Hij was bij iedereen bekend, deed ook al zijn boodschappen in de buurt. Bennie had een groot netwerk in de buurt. Wij vinden het als buurt dan ook heel erg dat er gesuggereerd werd dat Bennie een eenzame, teruggetrokken man was. Hij was wel voorzichtig, nadat hij een keer thuis in elkaar is geslagen. Hij had daarom altijd een balk voor de deur en het alarm er 's avonds op.'

Bob Bakkenes zegt zijn buurman Bennie vreselijk te missen. Bennie kocht zo'n 20 jaar geleden het appartement boven hem. Aanvankelijk voor zijn moeder, maar die heeft er nooit gewoond. Bennie ook niet. Toch kwam hij er dagelijks even langs met zijn hondjes. Bakkenes: 'Dan leunde hij over het balkon en maakten we een praatje.' Die hondjes, tien chihuahua's, dat was Peters zijn lust en zijn leven. Hij fietste door de buurt met de beestjes in een kar.

Reacties van gasten en kunstenaars

Hotel Rembrandt was de laatste jaren geen drukbezocht hotel meer. Toch raakte het de buurt hoeveel verhalen er loskwamen van gasten die er verbleven. Keesom: 'Samen met wat andere buurtbewoners heb ik een in memoriam op internet gezet, daar zijn zoveel ontroerende reacties op losgekomen.' Zo kwamen er reacties van gasten die er rond de Airborne-herdenking verbleven, maar ook van kunstenaars. Bennie was een groot kunstverzamelaar. Bakkenes: 'Hij had oog voor mooie dingen, verzamelde porseleinen hondjes en had een geweldige collectie bij elkaar gespaard in de afgelopen jaren.'

Graag zou de buurt antwoord krijgen op de vraag waarom Bennie en zijn gast vermoord zijn. Toch zijn ze bang dat die vraag komende woensdag tijdens de rechtszaak niet beantwoord gaat worden. Keesom: 'Ik ben bang dat de verdachte het niet precies weet, of zegt niet te weten.' Dat is geen reden om deze zitting niet bij te wonen. Het voelt voor hen goed om met zijn allen in de rechtszaal te zitten: 'Dit is het laatste wat we voor hem kunnen doen.'