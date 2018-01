Storm brengt deelname aan bloemencorso in gevaar

LICHTENVOORDE - De metershoge bouwtent van corsogroep 6kamp uit Lichtenvoorde is door de winterstorm volledig vernield. De kosten en praktische problemen die daardoor zijn ontstaan, brengen de deelname van de vereniging aan het bloemencorso van dit jaar flink in gevaar. Het corso is op 9 september.

'Eén, we hebben geen bouwlocatie op het moment', somt secretaris Bart de Graaf de gevolgen op. 'Dus dat we geen wagen kunnen bouwen. En twee, dat we met een hele grote kostenpost zitten, die we op moeten vangen zodat we weer een tent kunnen bouwen.'

Volgens de vereniging gaat het om ongeveer 30.000 euro om weer een bouwtent op te kunnen zetten. Dat is voor de wagenbouwers een flinke strop. 'Als we het nu moeten zeggen, zouden we moeten stoppen', vertelt voorzitter Joost Wolters. 'Het geld hebben we gewoon niet liggen. We gaan nu natuurlijk proberen om acties op touw te zetten en daarmee geld te genereren om potentieel weer een nieuwe tent te kunnen aanschaffen.'

Benefietfeest

Eén van die acties is een benefietfeest in café De Kruup op 23 februari. 'Voor de rest hopen we vooral op de goedwillendheid van de Lichtenvoordenaren en onze leden die ons willen steunen met geld', vertelt Wolters. De vereniging blijft positief dat het geld op tijd opgehaald wordt. 'Normaal starten we met bouwen in april, dat zal nu een maand later worden', aldus De Graaf.

'Voor die tijd moeten we de tent opbouwen, dus dat is in totaal twee maanden. Dus volgende maand moeten we al wel het een en het ander bij elkaar hebben gesprokkeld.' Toch zijn de mannen realistisch, want mocht het niet lukken wordt de conclusie door Wolters hard getrokken. 'Dan houdt het op.'