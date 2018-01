Nog één keer kijken in de oude kolencentrale

De animo was groot. Zo'n 800 mensen hadden zich aangemeld voor de open dag in de kolencentrale, die bijna 37 jaar onderdeel was van de skyline van Nijmegen. Twee jaar geleden werd de centrale al buiten gebruik gesteld.

'Die centrale is altijd heel bepalend geweest voor het straatbeeld', legt een bezoekster uit. 'Je bent er eigenlijk mee opgegroeid. Maar je hebt 'm altijd van een afstand gezien. En zo aan de binnenkant is het echt gigantisch.'

(de tekst loopt door onder de video)

Van kolen naar duurzaam

'Heel veel mensen zijn natuurlijk opgegroeid met die centrale', weet ook Michael Verheul van energiebedrijf Engie. 'Mensen vinden het ook wel jammer dat-ie weggaat, het is natuurlijk een markant gebouw in Nijmegen. Aan de andere kant staat het ook symbool voor de energietransitie. Het is een kolencentrale die verdwijnt en duurzame energie die ervoor in de plaats komt.'

Er komt een 'duurzaam' park. Zonnepanelen liggen er al en er worden twee windmolens gebouwd.