Edward Gal tweede bij wereldbekerwedstrijd dressuurruiters

AMSTERDAM - Edward Gal uit Oosterbeek is tweede geworden in de wereldbekerwedstrijd voor dressuurruiters bij Jumping Amsterdam.

Met zijn paard LOCK's Zonik N.O.P. was het pas de tweede wedstrijd op dit niveau. 'Heel tevreden en ook heel bijzonder dat Zonik in zo’n korte tijd alweer zoveel beter is', aldus Gal.

De Duitse Isabell Werth won. Gals partner Hans Peter Minderhoud werd elfde, Diederik van Silfhout uit Lunteren eindigde als dertiende.

Uitslag FEI Wereldbekerkwalificatie, Kür op Muziek, Jumping Amsterdam:

1. Isabell Werth (Dui) – Weihegold, 88.540%

2. Edward Gal (Oosterbeek) – Glock’s Zonik N.O.P., 81.860%

3. Jessica von Bredow Werndl (Dui), Unee BB, 81.195%

5. Madeleine Witte-Vrees (Schijndel) – Cennin, 79.975%

8. Emmelie Scholtens (Gorinchem) – Apache, 73.196%

10. Patrick van der Meer (Naaldwijk) – Zippo, 76.395%

11. Hans Peter Minderhoud (Oosterbeek) – Zanardi, 76.305%

13. Diederik van Silfhout (Lunteren) – Four Seasons, 72.685%