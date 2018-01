Topshelf in Arnhem blijft nog maand open

ARNHEM - Warenhuis Topshelf in Arnhem sluit eind februari de deuren. Dat meldt een woordvoerster desgevraagd.

Topshelf maakte september vorig jaar bekend dat het warenhuis aan het Johnny van Doornplein eind dat jaar dicht zou gaan. Het was eigenaar Inge van Kemenade niet gelukt om een lagere huur te bedingen.

Het warenhuis zit sinds 30 april 2016 in het voormalige pand van V&D, maar de loop kwam er niet echt in. Van Kemenade stelde vast dat er meer tijd nodig is om het concept goed neer te zetten. Toen een lagere huur niet mogelijk bleek, gooide ze de handdoek in de ring.

'In de huidige vorm' dicht

De opheffingsverkoop die 7 september begon, loopt volgens Topshelf goed. Daarom blijft het warenhuis langer open. Maar eind februari valt dan echt het doek. 'In de huidige vorm', zegt de woordvoerster. In de huidige vorm... Betekent dit dan dat Topshelf in een andere vorm doorgaat of terugkomt? 'Op dit moment kunnen wij hierover geen uitspraken doen.'

Beheerder: bezig met de verhuurder

Het pand wordt beheerd door CBRE, de zogenoemde property manager. Associate director Friso Sijbertsma zegt dat hij aan de mededeling van Topshelf niets heeft toe te voegen.

Sijbertsma wil over de toekomst van het pand alleen kwijt 'dat wij bezig zijn met de verhuur. Ik kan daar vooralsnog niets meer over melden.'

Ook andere Topshelf-winkels weg

Ook de andere Topshelf-vestigingen bleken geen succes. Topshelf in Nijmegen sloot eind augustus vorig jaar al de deuren. Het warenhuis in Groningen ging vorige week zaterdag dicht en Topshelf in Alkmaar is dit weekend voor het laatst open.

