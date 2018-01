Podium lijkt haalbaar voor Jos de Vos op NK Schaatsen

HEERENVEEN - Jos de Vos uit Dreumel ligt goed op schema om het podium te halen op het NK Schaatsen.

De allrounder uit Dreumel staat na twee afstanden zesde in het klassement, maar hij staat dicht in de buurt van de tweede plaats. De nummer één Marcel Bosker lijkt buiten bereik. De Vos begon op de 500 meter met een veertiende plaats in 38,04 seconden.

Maar hij reed wel een sterke 5000 meter. Hij werd vijfde in 6.32,12 en steeg daarom flink in het klassement. Zondag staan de 1500 meter en de 10.000 meter op het programma. Die afstanden liggen De Vos over het algemeen wel. De 26-jarige schaatser eindigde vorig jaar als vierde op het NK, zijn hoogste klassering ooit.