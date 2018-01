Deel dit artikel:











Bus gepimpt, omroepen klaar om verkiezingen te verslaan

ARNHEM - Een enorme logistieke onderneming, uitzendingen in stad en dorp. Omroep Gelderland en de Lokale Omroepen staan in de startblokken om te beginnen aan een uniek samenwerkingsproject Gldstemt. Een bus die omgebouwd wordt tot radiostudio is vrijdag en zaterdag volledig gepimpt.

De tot (kijk)radio omgebouwde bus gaat vanaf 6 februari rijden. Elke dag doet de bus een andere locatie aan. 33 lokale omroepen doen mee aan het verkiezingsproject. Hun logo's staan inmiddels op de zijkant van de bus. Het is de bedoeling dat in alle 49 gemeenten waar verkiezingen zijn (kijk)radio-uitzendingen worden gemaakt. Voor de school Lijsttrekkers van de verschillende partijen worden geïnterviewd, 'gewone' mensen mogen duidelijk maken wat zij vinden dat de politiek de komende vier jaar niet mag laten liggen. Een aantal omroepen parkeert de bus zelfs voor de deur van een scholengemeenschap om zo veel mogelijk jongeren bij de politiek te betrekken. De lokale omroepen zenden de programma's uit via hun eigen kanalen, Omroep Gelderland via de website www.gldstemt.nl. 'Volste vertrouwen' Het is voor het eerst dat de regionale omroep zo grootschalig de samenwerking zoekt met lokale partners. 'Het is spannend, zeker nu de startdatum dichterbij komt, maar ik heb er het volste vertrouwen in', laat coördinator van het project Sandrina Hadderingh weten. 'De bus ziet er in elk geval geweldig uit.' Tekst gaat door onder de foto Het toerschema van de bus kunt u vinden op gldstemt. Publiek is van harte uitgenodigd om bij de verschillende uitzendingen te komen kijken. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl