Moeder natuur is er vroeg bij: mereleieren in het nest

NUNSPEET - Nunspeter Jan Westerhuis moest zaterdag even twee keer kijken. Zag hij het nu goed? In zijn beukenhaag aan de Koningin Julianastraat zit een merelnest, met twee eieren.

Dat is bijzonder vroeg voor de tijd van het jaar. Westerhuis vertelt op Radio Nunspeet: ‘’Moeder merel was al een poosje aan het bouwen aan het nest, maar ik dacht dat het een kwestie van vroege hormonen was. Of een proefproject onder toezicht van Pa Merel.’’

Toen de merel even van het nest was, pakte Jan zijn kans en keek in het nest. Daarin vond hij twee verse eieren. Nu is het hopen dat er over een paar weken gezonde kuikentjes uitkomen.