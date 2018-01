'Wageningen waar ga je heen?' Lokale Omroep maakt verkiezingsuitzending

WAGENINGEN - De Wageningse Lokale Omroep RTV Rijnstreek besteedt volop aandacht aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Op woensdag 7 februari staat de verkiezingsbus van de gezamenlijke Gelderse omroepen om 10.00 uur bij de ingang van het stadhuis op de Markt.

De Wageningse lokale omroep zendt vanuit deze bus rechtstreeks een radioprogramma uit met als thema 'Wageningen, waar ga je heen?'

Alle politieke partijen zijn uitgenodigd om tussen 10.00 en 14.00 uur te komen praten over thema's, die in en voor Wageningen van groot belang zijn. Alle partijen hebben hun medewerking inmiddels toegezegd.

Is de universiteit de baas?

In verschillende samenstellingen wordt er gepraat over zaken als wonen en werken, de relatie tussen gemeente en universiteit, is de universiteit de baas in Wageningen, de ontwikkeling van de binnenstad, leefbaarheid, woonklimaat, sociaal beleid, huisvesting, verkeer, bereikbaarheid, milieu, vereenzaming, armoede, cultuur, poppodium, de zorg, Wageningen en asielzoekers en nog veel meer.

Elk uur worden de mensen, die dan op de markt hun inkopen doen, rechtstreeks betrokken in de uitzending. Iedereen mag reageren en voor de microfoon zijn mening geven richting de Wageningse politiek.

De verkiezingsbus is een initiatief van Omroep Gelderland. De regionale omroep grijpt de gemeenteraadsverkiezingen aan om de samenwerking tussen de regionale omroep en de lokale omroepen in Gelderland verder vorm te geven. Samen met de lokale omroep wil Omroep Gelderland graag kwalitatief goede verhalen optekenen, die leven in de stad en dorp.