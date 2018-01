Vitesse wil bij PEC Zwolle aansluiting vinden: 'aanvallen is het beste plan'

ARNHEM - Vitesse speelt vanavond (19.45 uur) een belangrijke wedstrijd tegen PEC Zwolle. Doel is aan te haken bij de subtop en het gat met de verrassing van dit seizoen kleiner te maken.

Remko Pasveer weet wat er vanavond gevraagd wordt. 'Helemaal na het gelijkspel tegen Heerenveen vorige week (1-1) moeten wij. We willen zo snel mogelijk klimmen op de ranglijst. Dat wordt van ons verwacht en die druk legt deze selectie zichzelf ook op', vertelde de doelman op Papendal na de laatste training.

Gewaagde tegenstander

PEC Zwolle is de revelatie van dit seizoen. De ploeg speelt fris en aanvallend voetbal. 'Het is vooral een team. Echt een gewaagde tegenstander. Zij moeten ook van ons winnen om boven ons te blijven dus op voorhand heel interessant. Iedereen binnen PEC weet wat zijn taak is. Daarbinnen kunnen anderen weer uitblinken', aldus Pasveer.

Plan hebben

De ervaren keeper vindt dat Vitesse moet aanvallen in Zwolle. 'Als je wat wil moet je een plan hebben en dan is aanvallen het beste plan. De tegenstander jouw wil opleggen. Dat vind ik ook het mooiste in voetbal. Dit is een hele belangrijke wedstrijd want wij willen de aansluiting weer vinden.'

Sterke optredens

Tijdens de eerste seizoenshelft viel Pasveer nog wel eens op door foutjes. Hij was regelmatig mikpunt van kritiek. 2018 is voor de Tukker goed begonnen. Hij keepte sterk tegen Sparta en ook tegen Heerenveen. 'Ik kon tegen Heerenveen nog twee keer belangrijk zijn in de tweede helft. En Sparta was ook goed, absoluut. Die lijn wil ik nu doorzetten.'